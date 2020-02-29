اتفاق الدوحة.. هل هزمت أمريكا في أفغانستان؟

وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة اتفاق سلام لإنهاء حرب دارت بينهما لمدة ثمانيةَ عشر عاماً.

الاتفاق الذي غابت عنه الحكومة الأفغانية، يتضمن تخفيضَ عددِ الجنود الأمريكيين خلال مئة وخمسة وثلاثين يوما، وسحب القوات على مدار أربعة عشر شهراً، ونقاطاً أخرى، بيد أن ذلك مرهون بتنفيذ طالبان لتعهداتها، فهل رضيت واشنطن بالأمر الواقع الذي فرضته طالبان؟ وما هي أبرز التحديات التي تقف أمام تطبيق الاتفاق، ثم ما ضماناتُ تنفيذه؟