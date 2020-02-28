أردوغان وأوروبا.. من يربح لعبة اللاجئين؟

عقب اجتماع أمني عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قررت أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين واللاجئين الراغبين في عبور الحدود التركية نحو أوروبا

فيما بدا ردا من تركيا على عدم انسياق حلف شمال الأطلسي وعواصم أوروبية معها في الشمال السوري.

استغلال ورقة اللاجئين في الضغط على المجتمع الأوروبي ليس جديدا، فقد سبق وفتحت تركيا حدودها،، هذا إن لم تكن سهلت عبور اللاجئين إلى أوروبا وفق البعض، وعادت لتضبطها من جديد بعد تفاهمات مع الجانب الأوروبي تضمنت جوانب مالية.