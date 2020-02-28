خبير روسي: بطريرك الكنيسة القسطنطينية برثلماوس يخضع لإملاءات أمريكية سياسية!

لماذا اجتمع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية في عمَّان برعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؟ من يعمل على زعزعة الاتحاد الموغل في القدم بين الكنائس الأرثوذكسية؟

ما هي المخاطر التي تحدق بوحدة الكنائس الأرثوذكسية في العالم؟ من قام بتقسيم الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا ولماذا؟ ما هي مآخذ الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على غبطة بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس؟ ما هو الكيان الذي اعترفت ب"استقلاله" في أوكرانيا كنيسةُ القسطنطينية المسكونية؟ ما هي الكنيسة في دولة قطر ولماذا تسببت في نشوء الخلاف بين بطريركيتي القدس وأنطاكيا؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على ضيوف الحلقة: من موسكو رئيس مركز كاتيخون للأبحاث ميخائيل ياكوشيف ومن العاصمة الأردنية عمَّان عضو اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي د­. عودة قواس وفي كييف الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية فاسيلي أنيسيموف.