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فيروس كورونا.. وباء عالمي غير معلن؟

الصحة

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قيود على السفر تعززها دول العالم يوما بعد آخر تحسبا لانتقال فيروس كورونا المستجد إليها وعدّاد إصاباته في تسارع مضطرد.

فبعد أن أصبحت إيران ثاني أكبر بؤرة للفيروس بعد الصين، والتي كان من بين المصابين فيها نائبة الرئيس وشخصيات حكومية؛ بعدها، علقت السعودية العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.. أما أوروبيا فتبدو إيطاليا وفرنسا وإسبانيا على في صدارة القائمة الأوروبية من حيث عدد المصابين.

تقول منظمة الصحة العالمية إن كورونا ليس وباء بعد، وإن استخدام كلمة وباء يجب أن يكون بحذر شديد مخافة إثارته الذعر.. بيد أن واقع الحال يشي بتدابير دولية تتخذ حصرا في حالات الأوبئة.

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