ليبيا وانهيار مسار جنيف.. من المسؤول؟

موسكو لا ترى مؤشرات على استعداد الطرفين المتحاربين في ليبيا لتنفيذ القرارات العسكرية والسياسية المنبثقة عن مؤتمر في برلين الشهر الماضي.

تصريح لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تزامن مع انطلاق اجتماعات اللجنة السياسية بين الفرقاء الليبيين في جنيف.. يتعقد المشهد الليبي أكثر مع تعثر اجتماعات اللجنة إثر تعليق الجانبين مشاركتهما فيها... وفيما يستمر الصراع، يؤكد بوغدانوف صحة تقارير عن نقل تركيا مسلحين أجانب إلى ليبيا وتزويدهم بالسلاح..

نسأل أكثر عن التصعيد في ليبيا.. من المسؤول عن انهيار مفاوضات جنيف؟ ومن يتحمل مسؤولية تفاقم الوضع بعيدا عن التهدئة والحل؟