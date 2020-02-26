من الترويكا إلى الخماسية. أسرار دخول فرنسا والصين نادي المنتصرين في الحرب العالمية الثانية
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لماذا دخلت فرنسا المنهزمة نادي المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ولماذا ظن ستالين بأنه سيكون أول المستفيدين من ذلك؟
لماذا دخلت الصين برضى الثلاثي الكبير في نادي المنتصرين أيضا وماذا كانت الحسابات الشخصية لكن من تشيرتشل وروزفلت وستالين من وجود الصين كعضو دائم في مجلس الأمن؟ من أصر على إدخال حق الفيتو ولماذا؟ كيف دخلت أوكرانيا وبيلاروسيا (جمهوريتان في قوام الاتحاد السوفيتي) كعضوين مستقلين في الأمم المتحدة وماذا عرض ستالين على روزفلت مقابل ذلك؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها مدير مركز التاريخ والجيوسياسة بمعهد التاريخ العام البروفسور ميخائيل مياخكوف.