حسني مبارك.. وزمن مصري جديد

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء عن عمر ناهز واحدا وتسعين عاما، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرًا ودخل على إثرها إلى المستشفى..

ونعت رئاسة الجمهورية والقواتُ المسلحة المصرية والبرلمان في بيانات مختفلة الرئيسَ الراحل مذكرة بما قدمه لوطنه كأحد أبطال حرب أكتوبر. كما أعلنت الرئاسة الحداد ثلاثةَ أيام اعتبارًا من الاربعاء وجنازة عسكرية تقام لتشييعه الى مثواه الاخير.

بالتفاصيل نقف على مسيرة الراحل.. وما الذي حققه لمصر خلال مسيرته الطويلة وما الذي أخفق فيه.. وكيف ينظر المصريون الى فترة حكمه.