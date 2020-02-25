خبير روسي: يُزجّ باسم روسيا في سباق الرئاسة الأمريكية شماعة يحمل عليها الديمقراطيون خسارتهم المحتملة

طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي وزيري الخارجية والمالية الأمريكييْن بفرض عقوبات جديدة ضد موسكو

على ما سموه بـ"محاولات روسيا التدخل مجدداً في الانتخابات الرئاسية" الجارية الآن في الولايات المتحدة.

لمصلحة منْ الزجُّ باسم روسيا في سباق الرئاسة الأمريكية من جديد؟ وهل تتدخل روسيا فعلا؟ وهل المستفيد هو الديمقراطيون أم ترامب وفريقه الجمهوري؟

ضيوف الحلقة: في موسكو الخبير في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قسطنطين بلوخين والكاتب وفي اشنطن المحلل السياسي ماك شرقاوي.