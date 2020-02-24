قطر.. ماذا تحمل جولة تميم العربية؟

بعد الفتور الذي أصاب العلاقات بين الأردن وقطر إثر الأزمة الخليجية، حل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة الملك عبد الله الثاني الرسمية..

وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين والتي سبقتها حركة تبادل سفراء العام الماضي بعد خفض التمثيل الدبلوماسي للأردن في قطر.

زيارة نتج عنها اتفاق البلدين على تفعيل اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم العالي. القمة الثنائية الناجحة بحسب البعض تأتي في إطار جولة أمير قطر التي ستشمل كذلك تونس والجزائر بهدف تعزيز علاقات بلاده مع هذه الدول.

نسأل أكثر عن دلالات هذه الزيارة؟ على ماذا تراهن الدوحة؟ وما مصالح الأردن في التقارب مع قطر؟ وما الذي تنتظره قطر في المقابل؟