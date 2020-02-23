السعودية والحوثيون.. ماذا خلف عودة التصعيد

ي خضم التطورات التي تشهدها المنطقة، تبرز جبهة اليمن من جديد إلى الواجهة مع إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير زورق مُسير عن بعد، أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة...

ففي المقابل كشف الحوثيون عن أربع منظومات للدفاع الجوي جديدة مطورة محليا، مع تأكيدهم إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف في جيزان.

سنسأل أكثر اليوم مشاهدينا عن تطورات المشهد في اليمن .. من المسؤول عن عودة التصعيد العسكري؟ ما مصير الهدنة والتسويات السياسية ؟ و ما حسابات الأطراف المتصارعة؟ وأين الدور الأممي الغائب الحاضر؟