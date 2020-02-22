أردوغان.. ما سر التدخل في سوريا وليبيا

نخوض نضال الاستقلال مجددا وإذا تهربنا من خوضه في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا ... هكذا جاء رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تساؤلات بعض أطراف المعارضة التركية حول أسباب التدخل في سوريا وليبيا ليضيف أن هذه السياسات، ليست مغامرة أو خيارا عبثيا... في الأثناء، الرئيس التركي يعترف ولأول مرة بوجود مقاتلين سوريين موالين لبلاده في ليبيا..

التطورات في المشهد الليبي والسوري تأتي بالتزامن مع الإعلان عن عقد قمة رباعية بشأن إدلب بإسطنبول في الخامس من آذار/ مارس المقبل، بمشاركة قادة روسيا وفرنسيا وألمانيا.