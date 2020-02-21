 
مباشر
اسأل أكثر

روسيا وتركيا.. ما أسوأ السيناريوهات بإدلب

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nbc9

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي قلق موسكو الجدي من أعمال الارهابيين في إدلب مؤكدا على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا وأن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في المنطقة.. وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال إن موسكو لا تريد الحديث عن السيناريو الأسوأ في إجابة له عن سؤال احتمال المواجهة بين روسيا وتركيا في الشمال السوري.. تصريحات بيسكوف أعقبت اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي حول إدلب.... فهل تنجح محاولات اللحظة الأخيرة في كبح التوتر المتصاعد؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ولي العهد ومغني الراب الأمريكي "الغاضب"