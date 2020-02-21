روسيا وتركيا.. ما أسوأ السيناريوهات بإدلب

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي قلق موسكو الجدي من أعمال الارهابيين في إدلب مؤكدا على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا وأن التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي سيوقف القتال في المنطقة.. وكان دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية قال إن موسكو لا تريد الحديث عن السيناريو الأسوأ في إجابة له عن سؤال احتمال المواجهة بين روسيا وتركيا في الشمال السوري.. تصريحات بيسكوف أعقبت اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي حول إدلب.... فهل تنجح محاولات اللحظة الأخيرة في كبح التوتر المتصاعد؟

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