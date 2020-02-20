هجوم ألمانيا الدامي.. إرهاب أم كراهية؟

في هجوم رجحت السلطات الألمانية أن يكون حلقة أخرى من تحركات اليمين المتطرف، قتل تسعة أشخاص على الأقل في حادثين لإطلاق نار استهدفا مقهيين يرتادهما مهاجرون في مدينة هاناو غربي البلاد

الهجوم الذي رجحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ارتباطه بسم العنصرية والكراهية الموجود في المجتمع، يأتي بعد إعلان السلطات الألمانية بداية هذا الأسبوع إحباط مخطط يقوده تنظيم للنازيين الجدد يعرف بالنواة الصلبة سعى لتنفيذ هجمات متزامنة على مساجد في عدد من الولايات وبث العملية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهجوم آخر استهدف كنيسا يهوديا في مدينة هاله شرق البلاد أواخر العام الماضي.

فما حجم التهديد الذي يشكله صعود النازيين الجدد في ألمانيا؟ وما حجم مسؤولية الأوساط السياسية في فسح المجال أمام تصاعد خطاب الكراهية؟