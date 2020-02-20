هل واشنطن ملتزمة بحماية أمن السعودية؟

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن باقية على التزامها بحماية أمن السعودية خاصة في وجه إيران..

بومبيو الذي تحدث من الرياض شدد على ضرورة الوقوف في وجه ما سماه سلوك إيران الخبيث في المنطقة.

تأكيد على مؤكد وفق البعض فواشنطن لطالما تعهدت بدعم أمن السعودية والخليج ككل في وجه ما تعتبره تهديدا إيرانيا، لكنه حسب قراءة أخرى تبديد لشعور بالتخلي لمسته السعودية خاصة مع انحسار حدة الخطاب الأميركي تجاه إيران أو وقوفه على الأقل عند مرحلة معينة.