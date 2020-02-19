كورونا... أين وصل وأين اللقاح؟

يواصل فيروس كورونا حصد أرواح ضحاياه، ويتخطى في ذلك حاجز الألفين رغم إعلان الصين تسجيل أدنى حصيلة يومية خلال هذا الأسبوع

وفيما تنكب شركات الأدوية على تطوير لقاح مضاد للفيروس المستجد دون كبير جدوى، يتوقع مختصون منذ الآن نموا متواضعا للاقتصاد العالمي، إذ يواصل الوباء عبثه ببيانات الأسواق بعد أن تسبب في فرض قيود صارمة على السفر والتجارة.

فما هي دلالات منحى ضحايا الفيروس؟ وما أسباب عدم التوصل إلى لقاح حتى الآن؟ وما تأثير الفيروس على دوران عجلة الاقتصاد العالمي؟