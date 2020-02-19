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إدلب.. حشود تركية وأردوغان يتوعد بهجوم مضاد

أخبار العالم العربي

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دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تركيا لتنفيذ اتفاقيات سوتشي الخاصة بإدلب، مؤكدا عدم إمكانية العودة إلى الوضع القائم هناك قبل عام ونصف.. تصريحات لافرورف أتت في وقت حذر فيه الكرملين من عواقب شن عملية عسكرية تركية مع إمكانية عقد قمة روسية إيرانية تركية في طهران بداية مارس آذار المقبل في حال موافقة أنقرة..
لم تفض كل المحاولات والمباحثات في الوصول إلى تفاهم ينزع فتيل التوتر في الشمال السوري، فتركيا تحشد جنودها وعتادها وأردوغان يؤكد أن العملية العسكرية مسألة وقت، مقابل ذلك تأكيد سوري على المضي قدما في عمليات محاربة الإرهاب.. 

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