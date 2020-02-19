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أسرار مؤتمر يالطا. من أراد إنهاء وجود ألمانيا كدولة وكيف أصبحت كونيغسبيرغ مدينة روسية؟

أخبار روسيا

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من طرح فكرة تقسيم أراضي ألمانيا بين الدول المجاورة وبالتالي إنهاء وجودها كدولة؟ من طرح فكرة تحويل ألمانيا إلى بلد زراعي خال تماما من أي صناعة ثقيلة؟ كيف وافقت بريطانيا والولايات المتحدة على تقاسم أراضي بروسيا الشرقية بين البولنديين والسوفيت؟ ما هي المباني الشهيرة في موسكو التي قام الأسرى الألمان ببنائها؟ أسرار وكواليس مؤتمر يالطا ومخططات تقاسم العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية نبحثها اليوم مع مدير مركز التاريخ والجيوسياسة بمعهد التاريخ العام البروفسور ميخائيل مياخكوف.

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