ليبيا.. لقاء في روما وتركيا تهاجم أوروبا

في أول رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي تنفيذ مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمواجهة الخروقات التي تشوب حظر السلاح على ليبيا، وجهت كل من أنقرة وطرابلس انتقادات لتلك الخطوة التي اعتبرتها كيلا بمكيالين وتجاهلا لمسارات السلاح البرية.

الخطوة الأوروبية هيمنت أيضا على لقاءات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أعلن أن البعثة الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقها لمراقبة الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.

فما هي رهانات الأوروبيين من وراء إطلاق العملية الجديدة؟ وما حقيقة الاتهامات الموجهة إليها بالسعي لإضعاف قدرات طرف على حساب آخر في الصراع القائم؟