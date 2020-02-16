طلال أبو غزالة: مصر ستصبح الاقتصاد السادس في العالم

قال الاقتصادي طلال أبو غزالة، إن مصر ستصبح الاقتصاد السادس عالميا بعد عشر سنوات، بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا، وفق دراسة أمريكية بهذا الصدد.

وشدد الخبير الاقتصادي في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين"، على أن "الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر شبابا هي الأقوى، أي في عصر المعرفة"، لأن "الطاقة الإنتاجية في عصر المعرفة لا تقاس بحجم رأس المال"، و"القيمة هي للاختراعات وللأشخاص الذين ينتجون الاختراعات، لذا فلدى الدول الكبيرة سكانا كالهند ومصر مثلا فرصة كبيرة لتحقيق نمو سريع.