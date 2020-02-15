اليمن.. ما سر إسقاط مقاتلة التحالف العربي؟

تطورات ميدانية متلاحقة في اليمن، التحالف العربي يعلن عن سقوط طائرة تابعة له من نوع تورنيدو بمحافظة الجوف الشمالية

فيما يعلن الحوثيون سقوط نحو أربعين مدنيا بين قتيل وجريح في غارة جوية نفذها التحالف العربي واستهدفت حطام الطائرة.

وسط هذا التصعيد يخرج وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر ميونيخ ليؤكد تمسك بلاده بالحل السياسي، مستبعدا أن تصل التطورات الأخيرة إلى مرحلة إلحاق الضرر بمحادثات السلام غير المباشرة مع الحوثيين.