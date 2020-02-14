سوريا.. إسقاط المروحية ورسائل أردوغان

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام وعلى وقع معارك متواصلة تم إسقاط مروحية سورية في محافظة إدلب شمال البلاد.

عملياتُ الجيش السوري أخذت بعدا آخر بعد قرار تركيا إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب وحالات الاحتكاك بين الجيشين السوري والتركي هناك، وتوعد أردوغان بأن الطائرات السورية لن تكون قادرة على التحرك بحرية خلال عملياتها..

موسكو أشارت إلى عدم التزام أنقرة باتفاق سوتشي نافيةً ما يكال بحقها من اتهامات، بينما سارعت واشنطن لإعلان دعمها لتركيا خلال هذه الأحداث..

بالتفاصيل نبحث دلالات إسقاط المروحية، وما بقي من اتفاق سوتشي، وكيف سترد دمشق على ما حدث.