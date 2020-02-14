خبير: التدخل التركي في سوريا ضربة ضد اللجنة الدستورية السورية

من خالف اتفاق سوتشي حول إدلب.. روسيا أم تركيا؟ من يدعم الإرهاب .. سوريا أم تركيا؟ من يعرقل حل قضية اللاجئين السوريين.. سوريا أم تركيا؟

هل تركيا الضامن أم المتضرر من هيئة تحرير الشام وحراس الدين وجند القوقاز وغيرها من التنظيمات الإرهابية في إدلب؟ من يهدد السفير الروسي في أنقرة بالقتل؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول دلالات مستجدات المسرح الإدلبي وقدرة موسكو وأنقرة على احتواء الموقف المتوتر للغاية في الشمال السوري. دعونا نحاول استجلاء الصورة في حلقة جديدة من برنامج "أبعاد روسية". ضيوف الحلقة في أستوديوهات موسكو الخبير في شؤون الشرق الأوسط أندريه ستيبانوف ومن اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو. مشاهدة طيبة!