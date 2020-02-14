استنزاف ثروة دول الخليج خلال 15 عاما؟

تقرير مثير للجدل أصدره صندوق النقد الدولي حول الآفاق المستقبلية للأوضاع المالية في المنطقة، توقع فيه أن ثروة دول الخليج العربي مقبلة على مرحلة صعبة..

وقد تنفد خلال خمسة عشر عاما إن لم تقم بتنفيذ إصلاحات.

وفيما رأى البعض في التقرير تكريسا لرؤية قديمة تنحو نحو تنويع الاقتصاد والخروج من اقتصاد الريع، رفض كثيرون ما جاء فيه وذهبوا حد التشكيك في نواياه الحقيقية مؤكدين تجاهله لخطط الاصلاح الاقتصادي في دول المنطقة على غرار رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.

بين هذين الرأيين نبحث في حلقة اليوم من اسأل أكثر الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من التقرير الأخير.