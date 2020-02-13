الاستيطان الإسرائيلي.. حراك أممي

أصدر مكتب حقوق الإنسان الأممي تقريرًا عن شركات وكيانات تجارية تقوم بأنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

وحدد التقرير مئة وأثنتي عشرة شركة إسرائيلية ودولية لها علاقة بأعمال في المستوطنات، موضحا أن التقرير لا يمثل تقييما قانونيا لنشاطاتها.. الخارجية الفلسطينية رحبت بالتقرير ودعت المجتمع الدولي للضغط على تلك الشركات لقطع علاقتها بالمستوطنات، بينما جمدت الخارجية الإسرائيلية اتصالاتها مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان معتبرة أنه يشجع حملةً لمقاطعةِ إسرائيل.

بالتفاصيل نبحث تأثير التقرير الأممي الجديد النشاط على الاستيطاني في الضفة الغربية.. وهل سيترجم المجتمعُ الدولي التقرير إلى ضغوطٍ تحد من الاستيطان؟