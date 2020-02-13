نائب روسي: هذا هو مستقبل بوتين السياسي

في أجواء عملية وشفافة جرى في موسكو اجتماع لمجموعة العمل المكلفة ببحث وإعداد التعديلات المراد إدخالها على نص الدستور الروسي..

وفيه ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء اللجنة مئات الأفكار التي تمت صياغتها حتى الآن من قبل هذه المجموعة وهي على التواصل المباشر مع مواطني الاتحاد الروسي على امتداد جغرافيته المترامية. فما هو شكل الدولة الروسية التي ستتعدَّل دستورياً في الأشهر القليلة القادمة؟ وما هو المستقبل السياسي لفلاديمير بوتين بعد عام 2024؟

ضيوف الحلقة : سكرتير الغرفة الاجتماعية الروسية ليديا ميخييفا والنائب في مجلس النواب (الدوما) الروسي وعضو لجنة بناء الدولة والتشريعات بمجلس الدوما ظريف بايغوسكاروف.