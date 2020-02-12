ما سر تراجع ثقة الأوروبيين بحلف الناتو؟

بحث وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو خلال اجتماعهم في بروكسل تعزيز دور الحلف في الشرق الأوسط وقضايا أمن المنطقة.

وقال الأمين العام للحلف عقب الاجتماع أنه تقرر استئناف عمل بعثة التدريب في العراق، عقب تعليق أنشطتها بشكل مؤقت مطلع يناير كانون الثاني الماضي بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.. في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي ليوسع الحلف وجوده في الشرق الأوسط..

من جانبها اعتبرت الخارجية الروسية توجهَ الناتو للحد من قدرات روسيا أمرا خطيرا وقالت إن الحلف لم يرد على تدابير اقترحتها روسيا لتخفيف حدة التوتر في أوروبا بينما نشرت صحيفة لوفيغارو مسحا لأحد مراكز الدراسات يكشف تراجع شعبية الحلف في اوروبا الغربية.