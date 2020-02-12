اعترافات خطيرة لقائد القوات السوفيتية في أفغانستان. من عرقل أداء الجيش وتحقيق النتائج؟

لماذا بعد 9 سنوات من وجود حوالي 140 ألف عسكري سوفيتي في أفغانستان توسع نفوذ المعارضة لتشمل حوالي 85 بالمئة من أراضي هذا البلد؟ ألا يدل ذلك على هزيمة الجيش السوفيتي الساحقة؟

لماذا اتهم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة بنشر الديموقراطية بقوة السلاح حيث لا وجود لأي بيئة صالة لها بينما قامت بالشيء نفسه في أفغانستان من خلال محاولة بائسة لنشر الأفكار الشيوعية بين مجتمع رفض تقبلها فكرة ومضمونا؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها قائد القوات السوفيتية في أفغانستان والذي أمضى في هذا البلد إجمالا ما يزيد عن خمس سنوات الفريق أول بوريس غروموف.