السعودية وقطر.. ما سر تعثر المحادثات؟

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لوكالة رويترز عن فشل المحادثات القطرية السعودية وانهيارها بسبب تمسك الرياض بحصول تغيير جوهري في مواقف قطر

ولا سيما في سياستها الخارجية، فيما طالبت الدوحة حسب ذات المصادر الديبلوماسية بإعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي أمام طائراتها وإعادة فتح الحدود البرية مع السعودية.

فما حقيقة التسريبات؟ وما فرص استئناف المحادثات بين الجانبين؟ وما مدى سعي الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة الخليجية؟