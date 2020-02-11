خبير روسي: لا استبعد تنفيذ "مسرحية كيميائية" جديدة رداً على تقدم الجيش السوري في إدلب

كيف سيتغيَّر مسرح إدلب بعد تصاعد المواجهة بين الجيشين السوري والتركي؟ ما الذي شجع الجيش السوري على التحرك لتحرير المناطق في أرياف إدلب وحلب؟

ما هي رؤية موسكو لمآلات المشهد المتوتر في الشمال السوري؟ لماذا لم تُنفِّذ تركيا التزاماتها وفق اتفاق سوتشي فيما يخصُّ الفصل بين التنظيمات الجهادية في إدلب حتى الآن؟ هل ستكون هناك تفاهمات روسية تركية جديدة لتهدئة الموقف؟ وماذا لو لم تصل موسكو وأنقرة إلى التوافق؟ هذه وغيرها من الأسئلة اللاعجة نطرحها اليوم على ضيوف برنامج "أبعاد روسية": في موسكو معنا نائب مدير معهد الدراسات المستقبلية وإدارة الأزمات السياسية ألكسندر كوزنيتسوف ومن إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو.