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هل العرب جادون في مواجهة صفقة القرن؟

أخبار العالم العربي

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جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين خطة السلام في الشرق الأوسط التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن.

واعتبر عباس في خطاب له أمام جلسة لمجلس الأمن أن الخطة الأميركية لا تحقق السلام ولا الأمن، بل تلغي الشرعية الدولية وتنسف كل الاتفاقات والمسارات السابقة دون وجه حق، متسائلا عن الجهة التي قدمت النصح للرئيس الأميركي باقتراح هذه الخطة.
حتى اللحظة يبدو المشهد الفلسطيني على كلمة رجل واحد، فغزة شهدت اليوم مسيرات مؤيدة لعباس في موقفه الرافض لصفقة القرن، بينما يبدو الموقف العربي حاملا وجهين، أحدهما موقف الجامعة العربية الرافض لصفقة القرن، والثاني إشارات عربية بدأت بحضور سفراء عرب لمؤتمر إعلان الخطة من قبل ترامب، ولم تنته بإشارات تحث الفلسطينيين على دراسة الخطة أولا.

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