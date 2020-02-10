تركيا وسوريا.. حرب مباشرة في إدلب؟

قالت وزارة الدفاع التركية إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 5 آخرون في هجوم للقوات السورية على موقع تركي بتفتناز شمالي سوريا، مشيرة إلى أن القوات التركية ردت بتدمير مواقع للجيش السوري.

تطور يوصف بالخطير ويرفع مستوى الاحتداد في منطقة الشمال السوري بين دمشق وأنقرة وسط محاولات للتدارك من قبل موسكو وعروض للوساطة من طهران.

فهل بلغت الأمور مداها حد المواجهة المباشرة بين أنقرة ودمشق في الشمال السوري؟ أم أن ما وقع اليوم لا يعدو كونه حادثا عارضا؟