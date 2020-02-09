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الصراع في ليبيا.. هل الحل إفريقي؟

أخبار العالم العربي

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قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إن الأزمة الليبية يجب أن تحل دون تدخل خارجي وبناء على مخرجات مؤتمر برلين..

 فكي الذي كان يتحدث في افتتاح القمة العادية للاتحاد الافريقي التي اتخذت "إسكات البنادق" عنوانا، يدرك وفق كثيرين أن دعوته هذه تحمل أيضا إشارة إلى  اتخاذ عواصم غربية مبادرات في الفضاء الإفريقي لم تحقق نجاحا كالذي حققه الاتحاد في ملفات كإفريقيا الوسطى والسودان.
في اليد الأخرى كانت دعوة الرئيسين المصري والأوغندي إلى قوة إفريقية مثارا للجدل، فبينما وافقهما البعض، اعترض آخرون كالرئيس السنغالي الذي قال إن الاتحاد فشل في تشكيل قوات إقليمية أقل عددا وتكلفة فليس من الوارد تشكيل قوة إفريقية والحال هذه..

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