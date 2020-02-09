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مقتل وإصابة 7عسكريين مصريين خلال إحباط هجوم إرهابي في شمال سيناء
العالم إلى أين؟

ما هو الملاذ الآمن؟ الذهب أم الأسهم أم العقارات؟ وما هي مهن المستقبل؟.. طلال أبو غزالة يجيب

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الدكتور طلال أبو غزالة يكشف أبرز التحديات التي تواجه العالم، مع التركيز على حقوق الملكية الفكرية، ومعركة السيطرة على الإنترنت باعتبارها تستخدم لتجنيد وإدارة العمليات الإرهابية.

الدكتور أبو غزالة يكشف أيضا مساعي الولايات المتحدة في السيطرة على مواقع النفط، ويسمي أولويات أمريكا الثلاث في العالم.. كما ينصح المواطن العربي بمهن المستقبل، ويجيب عن السؤال المحير.. ما هو الملاذ الآمن؟ الذهب أم الأسهم أم العقارات؟

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