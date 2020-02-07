ابن سلمان ونتنياهو.. قمة في القاهرة؟

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نقلا عن مصادر ديبلوماسية عربية وجود اتصالات مكثفة بين واشنطن والقاهرة والرياض وتل أبيبب بهدف عقد قمة في القاهرة.

الاتصالات التي تكثفت مؤخرا حسب الصحيفة، بدأها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منذ أشهر بهدف عقد قمة تجمع قادة عدد من الدول العربية برئيس الوزراء الاسرائيلي، وفيما لم تتأكد مشاركة الجانب الفلسطيني إلا أن الأردن حسب ذات المصدر اقترح دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رغم تجميد السلطة الفلسطينيين لاتصالاتها مع الجانبين الأمريكي والاسرائيلي.

فما حقيقة التسريبات؟ وما الهدف من عقد هذه القمة بهذه الصيغة؟