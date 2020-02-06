ليبيا.. هل تنجح الجزائر في تسوية الأزمة؟
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أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم زيارة إلى بنغازي الليبية من أجل بحث سبل الحل السياسي في البلاد في إطار الجهود الجزائرية لمساعدة الليبين في الخروج من الأزمة.
وأشاد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، خلال استقباله الوزير الجزائري بدور الجزائر الإيجابي والداعم حيال الأزمة وهو الموقف المرحب ذاته الذي عبر عنه رئيسُ الحكومة المؤقتة عبد الثني، ووزير خارجيتها عبد الهادي لحويج ورئيس البرلمان عقيلة صالح...
بينما أفادت وسائل إعلام ليبية بإلغاء السراج زيارة الوزير الجزائري احجتاجا على لقائه حفتر.