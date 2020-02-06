الجيش يتقدم وأردوغان يهدد.. ما مصير إدلب؟

على وقع تسارع الأحداث الميدانية في إدلب وإعلان الجيش السوري سيطرته الكاملة على مدينة سراقب الاستراتيجية بدأت التساؤلات تتسارع أيضا حول مستقبل ومصير التنسيق الروسي التركي حول سوريا.

فبعد تأكيد موسكو مرارا عدم التزام أنقرة بتعهداتها، ها هو الكرملين يعلن اليوم أن هجمات المسلحين ضد المنشآت الروسية في سوريا تأتي من مناطق تسيطر عليها تركيا، مع التشديد على أن الجيش السوري يقاتل على أراضه ضد الإرهابيين.

نسأل أكثر عن إدلب ومستقبل التفاهمات التركية الروسية هناك.. وما المتوقع؟ وماذا عن الجهود الروسية في ضمان مناطق خفض التصعيد؟ ولماذا لم تلتزم تركيا حتى الآن بتعهداتها بشأن فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في إدلب؟