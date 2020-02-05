ترامب وبيلوسي.. رفض مصافحتها فمزقت خطابه

الغرفة نفسها التي شهدت مساءلته والتوصية بعزله، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه السنوي حول حالة الاتحاد.

خطاب تطرق إلى الإنجازات والوفاء بالوعود الانتخابية، والعودة الأميركية العظيمة كما قال ترامب. لكن على الرغم من إشادته بما توصلت إليه البلاد، لم تتردد رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتمزيق نسخة من الخطاب فور نهايته كرد على تجاهل ترامب مصافحتها.

بالتفاصيل نتحدث عن خطاب ترامب، خلافه مع بيلوسي الذي ظهر في أروقة الكونغرس وعلى كل الشاشات، ولماذا كان تركيز الرئيس أكثر عن انجازاته الاقتصادية بمعزل على الأمور السياسية؟ وما مستقبل المشهد بين الجمهوريين والديمقراطيين؟



