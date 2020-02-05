قائد القوات السوفيتية في أفغانستان يتحدث لأول مرة عن المهام غير المعلنة للجيش السوفيتي هناك
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لماذا تغير فجأة موقف القيادة السوفيتية من مسألة إدخال القوات السوفيتية إلى أفغانستان والتي كانت ضد هذا الإجراء قولا واحدا وبالإجماع في أواسط عام 1979؟
هل حقق الجيش السوفيتي مهامه في أفغانستان وما هي المهام المعلنة وغير المعلنة التي حُددت له؟ هل كانت السلطات الأفغانية معنية بتثبيت نجاحات القوات السوفيتية وخروجها من أفغانستان؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها قائد القوات السوفيتية في أفغانستان والذي أمضى في هذا البلد إجمالا ما يزيد عن خمس سنوات الفريق أول بوريس غروموف.