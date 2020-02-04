فيروس كورونا.. الحل في لقاح روسي؟

في مشهد مليء بالذعر والخوف من الفيروس الجديد، تظهر بارقة أمل تتمثل في بدء اختبار روسيا والصين للقاح لمكافحة كورونا القاتل.

فتصريح نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كرايفوي، بأن الصين بصدد اختبار عقار "تريزافيرين" الروسي الفعال مكافحة 15 نوعا من الإنفلونزا، يشير إلى وجود فرص لمواجهة الفيروس المتفشي... بموازاة ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس "كورونا"، لا يمثل وباء عالميا مع إعلان السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات الفيروس إلى أربعمئة وخمسة وعشرين وإصابة أكثر من عشرين ألفا.

بالتفاصيل نتحدث عن فرص نجاح المساع الروسية الصينية لإيجاد لقاح للفيروس؟ وكيف يمكن النظر إلى الإجراءات الدولية للتعامل مع كورونا؟