ضيوف "أبعاد روسية": انتحلوا صفة القادة لشعب تتر القرم وسرقوا أموالاً تركية

على خلفية زيارته لأوكرانيا جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لا اعتراف بـ"الضم غير الشرعي" لشبه جزيرة القِرم إلى روسيا وأن تركيا "ستواصل متابعة وضع تتر القِرم وتقديم الدعم لهم".

ما دلالات هذه التصريحات، خاصة وسط التصعيد بين روسيا وتركيا في سوريا؟ لماذا تقلق تركيا على أوضاع الشعب التتري في شبه جزيرة القِرم؟ هل تتر القِرم في حاجة إلى مساعدة من تركيا؟ ما هو مصير الأموال التركية التي خصصت لدعمهم؟ من هو مصطفى جميليف ولماذا استقبله أردوغان في كييف؟ هل يعاني مسلمو شبه جزيرة القِرم من تضييقات لهويتهم الدينية والثقافية؟

ضيوف الحلقة : رئيس الحكم الذاتي القومي الثقافي لتتر القرم أيواز أوميروف في مدينة سيمفيروبل في شبه جزيرة القِرم ومن موسكو النائب في مجلس الدوما عن جمهورية القِرم رسلان بالبيك... مشاهدة طيبة.