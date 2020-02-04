التطبيع العربي مع إسرائيل.. هل بدأ رسميا؟

تغريدة من نتنياهو كشفت المستور وكانت مُفاجأة للسودانيين والعرب..

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي في عنتيبي الأوغندية واتفاقا على البدء بتطبيع العلاقات بين البلدين.

خطوة نفت الحكومة السودانية علمها المسبق بها وأثارت حالة من الانقسام بين مؤيد ومعارض في الشارع السوادني، وحالةً أخرى من الاستياء والاستنكار الفلسطيني والعربي وسط ترحيب ومباركة أمريكية.

وكالة أسوشييتد برس نقلت عن مسؤول عسكري سوداني قوله إن دولةَ الإمارات هي من رتبت اللقاء بين الجانبين... وأن البرهان وافق على أمل أن يساعد التقارب مع إسرائيل في رفع اسم السودان من قائمة الارهاب الأمريكية.

فهل بدأت عجلت التطبيع العربية تتسارع نحو إسرائيل بعد إعلان ترامب خطته للسلام المرفوضة حتى الان فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.