العراق.. أوراق علاوي ولغز سقوط القتلى

على الرغم من تعيين رئيس جديد للوزراء في العراق، تستمر الاحتجاجات في ظل مؤشرات على غياب للثقة بين الشارع والطبقة السياسية.

بين الجانبين، تتحدث احصائيات عن تصاعد في أعداد القتلى في صفوف المحتجين ورجال الأمن على حد سواء ويعود جدل قديم جديد عن الأطراف المسؤولة عن العنف وإطلاق النيران. في خضم تلك التطورات، يخرج رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بنداء مطالبا بسحب فتيل النزاع والخلافات.. سنسأل أكثر اليوم عن المشهد السياسي والميداني في العراق، عن سبب استمرار الاحتجاجات، وعن مآخذ المحتجين على رئيس الوزراء الجديد.