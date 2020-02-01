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كواليس الاجتماع العربي الطارئ حول "صفقة القرن".. تصريحات غامضة وعباس يكشف أسرارا لأول مرة

أخبار العالم العربي

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رفض لصفقة القرن أو التعاون بشأنها مع الولايات المتحدة وتحذير لإسرائيل من مغبة المضي في تنفيذها.. تلك بعض من بنود البيان الختامي الذي توج اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ..

 بنود خلت من قرارات وطرحت تساؤلات عن حجم التفاوت بين لهجة النص الختامي وكلمات ممثلي الدول الأعضاء بعد أن بدا بعضها أقرب إلى القبول والترحيب بالخطة الأمريكية منه إلى الرفض والتنديد.. في خضم كل ذلك، ينبري الرئيس محمود عباس على مدار أكثر من ساعة مدافعا عن الخيارات الفلسطينية وهو يستحضر تاريخ المفاوضات الطويل قبل أن يعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية.
فهل يعكس بيان الجامعة توافقا عربيا صلبا تجاه صفقة القرن؟ وما سبل تفعيل قرار وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل والادارة الأمريكية؟

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اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "