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هل يعصف فيروس كورونا باقتصاد العالم؟

أخبار العالم

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كورونا الجديد يترك البصمة الظاهرة على اقتصاد العالم. ذلك ما تقوله منحنيات أسعار النفط المتقلبة على وقع انتشار الفيروس وإعلان منظمة الصحة العالمية له حالة طوارئ دولية..

ورغم أن السد الذي يمنع أسعار النفط من التهاوي حتى الآن هو رفض الصحة العالمية فرض قيود على التجارة والسفر، رغم ذلك يبدو أن سوق النفط هي نموذج لتأثر الاقتصادات بالفيروس.
الصين نفسها التي كانت تخرق بسرعة الصوت كل التوقعات حول معدل النمو المتوقع تبدو مؤشرات اقتصادها مترددة وفق محللين، ما قد يفقدها جزء من ستة في المائة كانت تتوقع تحقيقها، بل الستة في المائة كلها يقول متشائمون.

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