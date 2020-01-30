العالم يعلن الطوارئ.. ما هو فيروس كورونا وما هي أعراضه وسبل الوقاية منه؟

إذ تعلنه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ دولية، كورونا الجديد يواصل انتشاره في العالم ولا شيء يقف أمامه.

قد تبدو هذه العبارة مبالغة إعلامية وفق البعض لحقيقة الوضع الذي يوصّف حالة الفيروس الذي انطلق غالبا من مدينة ووهان الصينية.. لكن غير واحد من الخبراء والمختصين يعتقدون أن الوضع أسوأ بكثير، فالفيروس الغامض لم يجد لقاحا مضادا حتى الآن، والساعات بتواليها تحمل إجراءات احترازية أكثر من أي مصدر محتمل قد يحمل الفيروس لدرجة أن بعض الدول أخذت تحجم عدد القادمين إليها من الصين حتى إشعار آخر.. فهل ينتصر العالم على كورونا الجديد؟