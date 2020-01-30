ماكرون يهاجم أردوغان والأمم المتحدة تحذر: آلاف المسلحين إلى ليبيا!

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بخرق التعهدات التي قطعتها على نفسها في مؤتمر برلين، بإرسالها من وصفهم بالمرتزقة السوريين إلى ليبيا

مشيرا في هذا الشأن إلى رصد باريس سفنا تركية في السواحل الليبية..

الرد التركي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية، حامي أقصوي، الذي اتهم ماكرون باختلاق الأجندات وتقديم الدعم غير المشروط لقوات الجيش الليبي، محملا فرنسا المسؤولية الأساسية عن المشاكل التي عمت ليبيا.

بين الجانبين، خرج المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته الأولى منذ انعقاد مؤتمر برلين ليؤكد أن الهدنة بقيت حبرا على ورق مع استمرار القتال وتدفق المزيد من الدعم العسكري من قبل الرعاة الدوليين.

فما حقيقة التهم الفرنسية لتركيا؟ ما طبيعة الدعم الفرنسي الذي تتحدث عنه أنقرة؟ وهل يعكس مضمون تقرير المبعوث الأممي فشل مؤتمر برلين؟