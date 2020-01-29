"صفقة القرن" .. جدل ردود الفعل العربية

صفقة القرن في الميزان.. انقسام إقليمي حيال خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي تقابل برفض فلسطيني قاطع.

دول في المحيط العربي متهمة بدعم الصفقة وإن لم تعبر عن ذلك صراحة، وأخرى آثرت الصمت، وداخل إسرائيلي مشتت بعد تعثر محاولات تشكيل الحكومة واحدة بعد أخرى.. كل هذه التفاصيل تشكل صورة معقدة ومتداخلة لمقبل الأيام، فقد ألقت واشنطن على ما يبدو ما في جعبتها وبقي على المؤثرين في الداخل الفلسطيني والمحيط الإقليمي أن يثبتوا مصير الخطة الأمريكية التي سماها نتنياهو بالفرصة التي لا تتأتى إلا مرة واحدة!