إدلب.. الجيش السوري يتقدم وأردوغان يهدد

على وقع معارك مستمرة، يواصل الجيش السوري تقدمه في محافظة إدلب بعد يوم من استعادته معرة النعمان وعشرات البلدات الأخرى..

يأتي ذلك فيما تتناهى من تركيا تحذيرات جديدة على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان الذي قال إن صبر بلاده بدأ ينفذ، في تقاطع مع وزارة دفاع بلاده التي هددت بالرد على أي استهداف لنقاط مراقبتها..

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من جانبه حمل جبهة النصرة مسؤولية التصعيد في إدلب، فيما أكد بيان للخارجية التزام موسكو بتنفيذ جميع التفاهمات بشأن سوريا بشكل دقيق وخاصة ما يتعلق بإطار أستانا ومذكرة سوتشي.

فما هو رهان الجيش السوري من وراء عملياته في إدلب؟ وما خلفيات الاستياء التركي من سير العمل وفق إطار أستانا؟