جنرالات هتلر في قيادة الناتو ولماذا طلب السوفيت الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي بعد وفاة ستالين؟

من هم أهم جنرالات ألمانيا النازية الذين وصلوا إلى المواقع القيادية في حلف الشمال الأطلسي والاستخبارات الغربية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبأي ذرائع تم اجتذابهم للتعاون؟

لماذا طلب الاتحاد السوفيتي بعد وفاة ستالين الانضمام إلى حلف الناتو؟ لماذا لم يفكر ستالين في تشكيل حلف وارسو؟ ملفات حساسة للغاية ومجهولة تماما من تاريخ الحرب الباردة نبحثها اليوم مع الدكتور في التاريخ الحديث والعاصر نيكيتا بورانوف.