"صفقة القرن".. من يقف وراءها وما حظوظها؟

أخيراً وعقب طول انتظار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاصيل ما يسمى بصفقة القرن..

وفيما يوغل ترامب مع ضيفه في شرح رؤيته المفترضة للسلام، تتزاحم أسئلة منذ الآن عن دوافع الخطوة الأمريكية الجديدة وتداعياتها في ظل استقطاب إقليمي آخذ في التعقيد وحديث عن إعادة ترتيب التحالفات والأولويات في المنطقة..

فما الذي يراهن عليه الرئيس الأمريكي من وراء إصراره على هذه الصفقة، وما هي الأطراف التي تقف وراءها؟ وما حظوظ نجاحها في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن؟